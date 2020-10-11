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Пожар произошел в доме в Московской области
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Пожар произошел в доме в Московской области

Юлия Захарова

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Московская область, Ленинский городской округ Карта всех событий

Пожар произошел в Ленинском городском округе Московской области. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

— Горит дом на площади 24 квадратных метра, ничего серьезного, — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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МЧСМосковская областьпожар
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