Пожар произошел в доме в Московской области

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Московская область, Ленинский городской округ Карта всех событий

Пожар произошел в Ленинском городском округе Московской области. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

— Горит дом на площади 24 квадратных метра, ничего серьезного, — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читайте также: Одна из пострадавших при пожаре под Рязанью скончалась