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Одна из пострадавших при пожаре под Рязанью скончалась
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Одна из пострадавших при пожаре под Рязанью скончалась

Юлия Захарова

Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре на складах боеприпасов в Рязанской области скончалась в больнице. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщил глава территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

— Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме, — приводит его слова ТАСС.

Кузьминов добавил, что остальные пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно, угроз для их жизни нет.

Напомним, в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области 7 октября произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. После этого произошла серия взрывов, густой дым распространился на многие километры от очага возгорания.

За помощью к медикам обратились 26 человек с затруднением дыхания, головной болью и другими легкими осложнениями. Шестнадцать человек были госпитализированы.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту пожара. Огонь был полностью потушен 9 октября.

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