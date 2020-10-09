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Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушили
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушили

Евгения Звощик

Происшествия

Пожар на арсенале хранения боеприпасов в Рязанской области полностью потушили. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков в пятницу, 9 октября.

Отмечается, что возможность нового возгорания в данном месте исключена. В настоящее время проводится этап восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий инцидента, передает РИА Новости.

Напомним, в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области 7 октября произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. После этого произошла серия взрывов, густой дым распространился на многие километры от очага возгорания. За помощью к медикам обратились 26 человек с затруднением дыхания, головной болью и другими легкими осложнениями.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту пожара.

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Рязанская областьликвидация огняпожар
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