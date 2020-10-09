Минобороны объявило о снятии режима ЧС в Рязанской области

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, который ввели ранее в связи с пожаром возле военного арсенала, будет снят 9 октября в 8 часов утра, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Как уточнил замглавы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков, такое решение принял оперативный штаб, поскольку сейчас ситуация не представляет угрозы для местных жителей, они могут вернуться в свои дома.

При этом спасатели 9 октября продолжат пролив территории, ожидается, что к концу дня работы по ликвидации последствий пожара будут закончены.

Группы разминирования провели проверки населенных пунктов в радиусе до семи километров. На расстоянии полутора километров от арсенала были обнаружены шесть элементов, не являющихся взрывоопасными предметами, сообщает РИА Новости.

В районе населенного пункта Желтухино Рязанской области 7 октября произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. После этого произошла серия взрывов, густой дым распространился на многие километры от очага возгорания. За помощью к медикам обратились 26 человек с затруднением дыхания, головной болью и другими легкими осложнениями. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту пожара.

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