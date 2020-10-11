Автомобиль перевернулся в результате ДТП с участием четырех машин в Москве
Россия, Москва, Живописный мост Карта всех событий
Четыре автомобиля столкнулись на северо-западе столицы. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Инцидент произошел на Живописном мосту.
— Произошло ДТП с участием четырех машин. В результате один автомобиль перевернулся, — отметили в публикации.
В настоящее время движение по трем полосам из четырех в сторону центра перекрыто. Движение на 2,3 километра затруднено.
Обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются.
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