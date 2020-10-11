Один человек погиб и трое пострадали при аварии на западе Москвы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на западе столицы. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на 7-м километре Кутузовского проспекта. Предварительно, один человек погиб, еще трое пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в столичном департамента транспорта отмечалось, что в аварии участвовали иномарка и автомобиль скорой помощи.

На Кутузовском проспекте водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи / Видео: Telegram-канал «360tv.ru»

Как уточняется, движение в сторону центра осуществляется по полосе встречного направления.

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