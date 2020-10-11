Столичная продукция пользуется спросом за рубежом

Генеральный директор компании — изобретателя и производителя беспилотников Павел Степанов демонстрирует один из образцов продукции / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 11 октября, в экономическом блоке правительства Москвы сообщили, что объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы за семь месяцев превысил 18 миллиардов долларов.

Москва продолжает лидировать среди регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ). Доля столицы в структуре российских показателей составила 22,4 процента. Крупнейшими импортерами столичной несырьевой неэнергетической продукции в этом году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай. Так, объем ННЭ в Великобританию вырос на 316 процентов, в США — на 49 процентов, а в Китай — на 25 процентов.

Расширилось сотрудничество с другими ключевыми импортерами товаров и услуг: объем несырьевого неэнергетического экспорта в Швейцарию увеличился на 369 процентов, в Гонконг — на 149 процентов, в Японию — на 18 процентов.

— Мы видим успехи наших производителей в различных отраслях науки. Яркий тому пример — успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в акватории Белого моря или недавний мировой рекорд компании «Геоскан», когда одновременно были подняты в небо 2198 дронов, которые рисовали различные сюжетные линии в воздухе. Это успех и мировое признание отечественной школы беспилотников за рубежом, — подчеркнул глава ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» Дмитрий Протасовский. — Это направление пользуется спросом у иностранных партнеров, и с нами им работать проще, чем с нашими прямыми конкурентами. У российского экспорта большой потенциал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— В число лидирующих отраслей в столичном несырьевом экспорте вошли продукты питания и неметаллические материалы и изделия. Сохраняют высокие позиции по объемам экспорта транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, машины и оборудование.

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