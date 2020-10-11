Звезда «Квартета И» Леонид Барац стал отцом в третий раз

Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

Российский актер, звезда «Квартета И» Леонид Барац в третий раз стал отцом. О пополнении он рассказал на личной странице в Instagram.

На опубликованных кадрах артист показал свою супругу Анну Моисееву в роддоме.

— 10/10 2020 появился Марк Барац. Появлялся он непросто. Понятно, что мама и Марк были основными действующими лицами. Аня держалась молодцом! И Марк старался и справился, — отметил Барац.

Также он выразил благодарность медикам, которые оказывали жене актера помощь при родах.

Подписчики поспешили поздравить кумира с радостным событием. «Счастья безумного, хорошей судьбы и всего самого наилучшего», «Поздравляем! Крепкого здоровья, хорошего аппетита, много молока и спокойных ночей», «Растите большими и здоровенькими», — пожелали они в комментариях.

Напомним, что Леонид Барац воспитывает двух дочерей от первого брака с актрисой Анной Касаткиной — Елизавету и Еву. Пара развелась в 2015 году, с Моисеевой актер начал встречаться в 2016-м.

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