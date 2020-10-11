Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Звезда «Квартета И» Леонид Барац стал отцом в третий раз
Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

Звезда «Квартета И» Леонид Барац стал отцом в третий раз

Юлия Захарова

Звезды

Российский актер, звезда «Квартета И» Леонид Барац в третий раз стал отцом. О пополнении он рассказал на личной странице в Instagram.

На опубликованных кадрах артист показал свою супругу Анну Моисееву в роддоме.

— 10/10 2020 появился Марк Барац. Появлялся он непросто. Понятно, что мама и Марк были основными действующими лицами. Аня держалась молодцом! И Марк старался и справился, — отметил Барац.

Также он выразил благодарность медикам, которые оказывали жене актера помощь при родах.

Подписчики поспешили поздравить кумира с радостным событием. «Счастья безумного, хорошей судьбы и всего самого наилучшего», «Поздравляем! Крепкого здоровья, хорошего аппетита, много молока и спокойных ночей», «Растите большими и здоровенькими», — пожелали они в комментариях.

Напомним, что Леонид Барац воспитывает двух дочерей от первого брака с актрисой Анной Касаткиной — Елизавету и Еву. Пара развелась в 2015 году, с Моисеевой актер начал встречаться в 2016-м.

Читайте также: В Сети заподозрили, что Кети Топурия тайно родила

семьярождение ребенкаактер
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте