Нарушители масочного и перчаточного режима заплатят штрафы

Проверка соблюдения зрителями предписаний Роспотребнадзора в театре «Ленком» / Фото: Пресс-служба Департамента торговли и предпринимательства Москвы

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций Москвы и представители Роспотребнадзора в пятницу проверили ряд городских организаций на соблюдение масочного и перчаточного режима. Итогом стало закрытие одного из отделений банка.

Приостановили работу отделения банка на улице Люблинская. Причина — нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Как рассказал ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Роман Павлов, в помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования отсутствуют антисептики.

— Еще не представлена подтверждающая документация исследования сотрудников отделения на COVID-19 методом ПЦР. Отделение банка не представило запас масок и перчаток для сотрудников, дезинфицирующих средств, — пояснил Павлов.

Другая подобная проверка в городе выявила нарушения в стендап-клубе на Новом Арбате. Здесь не соблюдали социальную дистанцию. Теперь заведению грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме этого, сотрудники Роспотребнадзора продолжают проводить проверки и в столичных магазинах. Например, только за один день были выявлены 73 нарушителя масочного режима. Как напомнил начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрий Клочков, за отсутствие масок горожанам грозят штрафы в размере четырех тысяч рублей.

Помимо этого, инспекторы Объединения административно-технических инспекций провели разъяснительные беседы с пожилыми гостями театров, которые пришли посмотреть постановки, тем самым нарушили домашний режим. Проверки прошли в «Ленкоме» и Театре сатиры. Как сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Ян Поповский, москвичам старше 65 лет было выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома.

ОАТИ и Роспотребнадзор продолжат проверки в городе.

ВАЖНО

Начиная с марта горожане и гости столицы получили 752 тысячи штрафов. Если учесть, что в апреле-июне режим самоизоляции должны были соблюдать как минимум 8 миллионов человек, то штрафы коснулись каждого десятого. Бизнес привлекали к ответственности свыше 27 тысяч раз, в 150 случаях применялась строгая мера — временная приостановка деятельности.

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