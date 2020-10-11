Волонтеры принесут продукты тем, кто решил остаться дома

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 500 обращений на оказание помощи поступило на горячую линию всероссийской акции «Мы вместе». В пятницу, 9 октября, корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась вместе с одним из волонтеров на выполнение заявки.

Станиславу Геворкяну — 20 лет. Он студент факультета государственного и муниципального управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Недавно Станислав узнал о наборе волонтеров для помощи людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями в рамках всероссийской акции «Мы вместе».

— Увидел информацию в интернете, — говорит он. — Сразу перешел на сайт мывместе.мосволонтер.рф, заполнил анкету.

Буквально в тот же день с ним связались из штаба, подтвердили намерение стать добровольцем и пригласили на встречу во флагманский офис ресурсного центра «Мосволонтер» на Тверской улице.

— Я приехал, прошел инструктаж по безопасности, на котором нам рассказывали о мерах профилактики, необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки, — рассказывает он.

Кроме того, на инструктаже объяснили механизм выполнения заявок и требования к отчетности. Например, каждый волонтер обязательно должен сохранить чек после покупки — он понадобится заявителю, чтобы знать, какую сумму денег нужно вернуть и для передачи в штаб.

Свою первую заявку Станислав Геворкян отправился выполнять в пятницу, 9 октября. Ровно в 11 часов утра он уже был в штабе на Тверской: взял комплект средств индивидуальной защиты и получил лист со списком товаров, адресом и телефоном заявителя.

— 91-летнему Геннадию Петровичу нужно купить девятипроцентный творог, сметану, ряженку, цыпленка, чернослив, сезонные яблоки, батон белого хлеба, упаковку сливочного масла, — говорит он.

Перед тем как отправиться к пенсионеру, он звонит, чтобы уточнить информацию.

— Здравствуйте, Геннадий Петрович, это волонтер Станислав, я сегодня привезу вам продукты. Вам удобно будет в течение двух часов меня принять? — уточняет москвич.

По улыбке Станислава видно, что дедушка очень рад его звонку и с нетерпением ждет встречи.

Едем за продуктами. Живет заявитель недалеко от станции метро «Выхино». Волонтер выбирает магазин рядом с домом.

— Так, где у нас тут молочные товары? — вслух рассуждает Станислав, пытаясь сориентироваться среди продовольственных стеллажей.

Дойдя до конца списка, выясняется, что белого свежего хлеба нет. Связавшись с дедушкой, волонтер договаривается купить буханку ржаного.

Наконец волонтер оплачивает покупку и идет к подъезду пенсионера. Звоним в домофон, дверь открывается очень быстро.

Перед тем как войти, Станислав обрабатывает руки антисептиком, надевает чистую маску, перчатки и только потом поднимается на этаж.

— Пакет ставлю у двери, звоню и отхожу на безопасное расстояние, — объясняет свои действия волонтер.

Через минуту к нам выходит Геннадий Петрович. Он благодарит за помощь, на лице его улыбка. Его отличное настроение передается всем.

— Добрые дела делают меня счастливым, — говорит Станислав, собираясь уходить.

Ему предстоит выполнить еще две заявки. Надо спешить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Москва — город неравнодушных людей, которые готовы поддерживать друг друга в самых непростых ситуациях. Весной мы получили бесценный и очень важный опыт, который используем в работе штаба теперь. Уверена, что благодаря помощи добровольцев и сознательности горожан, которые решат оставаться дома, мы вновь сможем предотвратить распространение инфекции.

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