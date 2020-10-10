Работу волонтерского движения #МыВместе возобновили в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Волонтеры столицы снова включились в поддержку акции #МыВместе с 28 сентября. Отмечается, что с начала работы участники выполнили более 500 заявок.

В рамках акции #МыВместе работают более 200 волонтеров, которые помогают москвичам, находящимся в самоизоляции.

Для того чтобы получить бесплатную помощь, необходимо позвонить на горячую линию +7 (800) 200-34-11 с 10:00 до 19:00. Среди самых распространенных запросов на продукты выделяют хлебобулочные изделия, куриные яйца, яблоки, картофель, огурцы, помидоры, молочные продукты, а также суши и галеты. Из числа лекарств заявители просят градусники, медикаменты от простуды, сердечных заболеваний и препараты для кишечника.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Принять участие в акции может любой житель столицы в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого нужно оставить заявку на сайте. После регистрации необходимо пройти инструктаж, где добровольцы расскажут о порядке деятельности и о том, как обезопасить себя и близких, а также избежать ошибок при общении с заявителями, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице до 18 октября включительно продлили прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020». Подобное решение было принято из-за большого количества желающих.

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