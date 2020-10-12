«Русалка»: Кожевникова позировала в бассейне обнаженной
Актриса Мария Кожевникова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото из бассейна, на котором она полностью обнажена. На снимке видны руки и зона декольте артистки, остальные части тела спрятаны под водой.
Знаменитость отметила, что очень любит эту стихию.
— Я бы жила в воде, — подписала кадр артистка.
Поклонники Кожевниковой признались, что тоже очень любят воду и отметили, что фото звезды получилось очень красивым.
«Я тоже обожаю воду, море, наверно, в прошлой жизни дельфином или рыбой была»; «Как это мило! Очень красивая. Русалка»; «Ангел»; «Красивая», — написали пользователи Сети.
Ранее Кожевникова рассказала об изменениях в жизни после 35 лет.
Читайте также: Мария Кожевникова резко ответила поклонникам, раскритиковавшим ее платье