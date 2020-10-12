«Русалка»: Кожевникова позировала в бассейне обнаженной

Мария Кожевникова предстала перед поклонниками в бассейне / Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Актриса Мария Кожевникова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото из бассейна, на котором она полностью обнажена. На снимке видны руки и зона декольте артистки, остальные части тела спрятаны под водой.

Знаменитость отметила, что очень любит эту стихию.

— Я бы жила в воде, — подписала кадр артистка.

Поклонники Кожевниковой признались, что тоже очень любят воду и отметили, что фото звезды получилось очень красивым.

«Я тоже обожаю воду, море, наверно, в прошлой жизни дельфином или рыбой была»; «Как это мило! Очень красивая. Русалка»; «Ангел»; «Красивая», — написали пользователи Сети.

Ранее Кожевникова рассказала об изменениях в жизни после 35 лет.

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