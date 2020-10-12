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Одиннадцатилетний мальчик в США угнал школьный автобус
Фото: pixabay.com/ru

Одиннадцатилетний мальчик в США угнал школьный автобус

Виктория Родимкина

Происшествия

Одиннадцатилетний ребенок угнал школьный автобус в американском городе Батон-Руж, штат Луизиана. Об этом сообщил местный телеканал WBRZ со ссылкой на пресс-службу полиции в понедельник, 12 октября.

По данным телеканала, мальчик пробрался в автобус утром в воскресенье. Он завел его и поехал по проезжей части. Около 11:00 по местному времени полиция начала погоню за угнанным транспортным средством. Через полчаса автобус врезался в газопровод и затем в дерево.

Полицейские задержали ребенка и надели на него наручники. Его поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних. Мальчику предъявили несколько обвинений, включая кражу автобуса и совершение насилия. Полицейские объяснили, что угонщик специально старался врезаться на автобусе, создавая опасные ситуации.

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