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Столичные парки приготовили для горожан новые прогулки и занятия в онлайн-формате
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные парки приготовили для горожан новые прогулки и занятия в онлайн-формате

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, парк культуры и отдыха Северное Тушино Карта всех событий

Виртуальные прогулки и онлайн-занятия по нескольким иностранным языкам проведут парки Москвы на текущей неделе. Дистанционные мероприятия будут доступны на страницах общественных пространств в соцсетях.

В частности, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина проведет экскурсию по аллее «Утренняя дорожка». Она расскажет о достопримечательностях известного с XIX века маршрута. Трансляция будет доступна 15 октября в 12:00.

В парке «Северное Тушино» расскажут о подвигах адмирала Федора Ушакова. Также там проведут лекцию о деревьях и кустарниках.

Целая серия занятий по языкам и технике речи пройдет в разных парках города. Дистанционные уроки по английскому и немецкому языкам запланированы в Парке Горького. Первое занятие пройдет 15 октября.

Подписчики аккаунта в соцсетях сада имени Баумана прослушают урок по итальянскому языку. А Таганский парк проведет мастер-класс по технике речи и лекцию о правилах русского языка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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