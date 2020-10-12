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Названы продукты, которые вызывают преждевременное старение
Фото: pixabay.com

Названы продукты, которые вызывают преждевременное старение

Виктория Родимкина

Потребление

Турецкое издание Sabah составило список продуктов, которые способны вызвать преждевременное старение. По данным СМИ, потребление сахара плохо сказывается на коже — она теряет упругость и становится морщинистой.

Кроме того, организму вредят жареная жирная пища, маргарин и консервы. Все эти продукты содержат трансжиры, которые увеличивают риск развития болезней сердца и сосудов.

Также к старению кожи приводят кофе, колбаса, сосиски и соль, которые вызывают обезвоживание организма. Помимо этого, старение ускоряет потребление жареного картофеля, жареного на углях мяса и пряной пищи.

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