Власти Москвы выставили на продажу мансарду доходного дома в Мещанском районе

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Варсонофьевский переулок, дом 4, строение 1 Карта всех событий

Нежилое помещение мансарды в доходном доме площадью 36 квадратных метров выставили на продажу в Мещанском районе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Помещение считается объектом культурного наследия (ОКН) и принадлежит городу. Начальная стоимость равна 5,4 миллионам рублей. Внешний облик здания имеет элементы неоклассицизма и модерна. Продать недвижимость столичные власти смогут любому физическому и юридическому лицу, за исключением государственных и муниципальных учреждений и юридических лиц, в уставном капитале которых доля государства превышает 25 процентов.

— Поскольку предпринимателям предлагается приобрести объект в здании, являющемся объектом культурного наследия, будущему собственнику предстоит в течение двух с половиной лет провести комплекс необходимых работ по сохранению занимаемого помещения и приспособлению его для современного использования, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Так как помещение находится в здании ОКН, любые строительные работы нужно согласовывать с Мосгорнаследием. Для этого изначально необходимо будет подготовить проект.

Торги пройдут 26 октября. Прием заявок на участие закрывается 18 октября.

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