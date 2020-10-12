«Орал как ребенок»: Фадеев — о своей реакции на новость про номинацию Агутина на «Грэмми»
Композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал, что очень обрадовался, когда узнал, что альбом певца Леонида Агутина номинировали на музыкальную премию «Грэмми». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
По словам Фадеева, всю жизнь он мечтал получить «Грэмми» и очень обрадовался новости, что российский музыкант номинирован на эту премию.
— Я орал как ребенок, что наконец-то они увидели, что и в России есть музыканты, которых нельзя не замечать, — написал музыкант.
Он поздравил Агутина с этим событием, а также пожелал каждому музыканту получить такую награду.
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Всю свою жизнь, я мечтал получить «Грэмми». И вчера я узнаю, что один из моих коллег номинирован на эту главную музыкальную премию мира! Сказать, что я не обрадовался ничего не сказать! Я орал как ребёнок, что наконец то они увидели, что и в России есть музыканты которых нельзя не замечать! Я поздравляю Леонида с этим огромным признанием и желаю каждому музыканту, прийти именно к этой награде! Я тоже буду стараться! ✊🙏🏻🥳
Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)
Ранее альбом российского музыканта и исполнителя Леонида Агутина под названием La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист сразу пяти номинаций престижной премии «Грэмми».
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