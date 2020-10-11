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Музыкальный критик оценил шансы Агутина завоевать «Грэмми»
У Леонида Агутина есть все шансы попасть в шорт-лист премии / Фото: instagram.com/agutinleonid

Музыкальный критик оценил шансы Агутина завоевать «Грэмми»

Юлия Курганова

Музыка

Музыкальный критик Илья Легостаев оценил шансы певца Леонида Агутина получить премию «Грэмми». Новый альбома артиста La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист премии.

Специалист отметил, что номинация российского музыканта на «Грэмми» сама по себе довольна неожиданна. Обычно наших артистов номинируют в области академической музыки, но теперь судьи решили включить в состав и поп-музыку.

Легостаев также объяснил, почему альбом Агутина привлек к себе внимание за границей.

Все дело в том, что альбом был создан для иностранных слушателей и композиции в нем соответствующие. Особенную привлекательность он имеет для фанатов латино. По мнению критика, Агутин показал себя как «большой эстрадный композитор», и у него есть все шансы попасть в шорт-лист премии.

— При записи пластинки участвовали многие знаменитые испаноязычные исполнители. Это дает хороший шанс «вытащить» альбом и песни на западный рынок и приобрести там большую популярность. Будем надеяться на лучшее, — сказал Легостаев в эфире НСН.

Ранее альбом российского музыканта и исполнителя Леонида Агутина под названием La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист сразу пяти номинаций престижной премии «Грэмми». Российские коллеги поздравили артиста с таким достижением.

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номинантыЛеонид Агутинпремия «Грэмми»
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