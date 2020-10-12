Две инновационные разработки создали резиденты технопарков Москвы

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Две инновационные разработки представили резиденты столичных технопарков «Мосгормаш» и «Строгино». Обе идеи будут внедряться в медицинскую среду.

Компания, работающая на базе «Строгино», создала портативный анализатор крови «Лазма ПФ». Он может исследовать венозную, артериальную и капиллярную кровь. Прибор определяет состояние микроциркуляции и температуру крови тела. Также анализатор способен на ранних стадиях сигнализировать о развитии тяжелых заболеваний, которые связаны с кровотоком. Разработку можно внедрять как для лечения в стационаре, так и для общего пользования.

Вторая инновационная идея принадлежит резиденту технопарка «Мосгормаш». Он создал мембраны для регенерации хрящевой ткани в суставах. Разработка помогает устранять повреждения суставов и восстанавливать клетки. Пластину вживляют в тело человека хирургическим путем. За два месяца мембрана замещается настоящей тканью. При этом растворимый материал пластины не выделяет токсичных веществ.

— Мы стараемся поддерживать разработчиков инновационной продукции и создавать для них лучшие условия работы. Так, все резиденты технопарков могут получить субсидии из бюджета, которые частично покрывают расходы на оборудование и проценты по кредитам. В этом году такие субсидии получили семь предприятий, из городского бюджета на поддержку направлено четыре миллиона рублей, — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что ведущим резидентам технопарков дают льготу на налог на прибыль. Всего в столице работают 36 технопарков, в которые входят две тысячи резидентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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