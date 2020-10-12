Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Две инновационные разработки создали резиденты технопарков Москвы
Фото: «Вечерняя Москва»

Две инновационные разработки создали резиденты технопарков Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Две инновационные разработки представили резиденты столичных технопарков «Мосгормаш» и «Строгино». Обе идеи будут внедряться в медицинскую среду.

Компания, работающая на базе «Строгино», создала портативный анализатор крови «Лазма ПФ». Он может исследовать венозную, артериальную и капиллярную кровь. Прибор определяет состояние микроциркуляции и температуру крови тела. Также анализатор способен на ранних стадиях сигнализировать о развитии тяжелых заболеваний, которые связаны с кровотоком. Разработку можно внедрять как для лечения в стационаре, так и для общего пользования.

Вторая инновационная идея принадлежит резиденту технопарка «Мосгормаш». Он создал мембраны для регенерации хрящевой ткани в суставах. Разработка помогает устранять повреждения суставов и восстанавливать клетки. Пластину вживляют в тело человека хирургическим путем. За два месяца мембрана замещается настоящей тканью. При этом растворимый материал пластины не выделяет токсичных веществ.

— Мы стараемся поддерживать разработчиков инновационной продукции и создавать для них лучшие условия работы. Так, все резиденты технопарков могут получить субсидии из бюджета, которые частично покрывают расходы на оборудование и проценты по кредитам. В этом году такие субсидии получили семь предприятий, из городского бюджета на поддержку направлено четыре миллиона рублей, — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что ведущим резидентам технопарков дают льготу на налог на прибыль. Всего в столице работают 36 технопарков, в которые входят две тысячи резидентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Многофункциональный технопарк появится в Братееве

российские разработкиАлексей Фурсинтехнопарки Москвы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Дружить с Россией выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте