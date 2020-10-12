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Женщина на Камчатке заказала убийство своей подруги
Фото: Пресс-центр МВД России

Женщина на Камчатке заказала убийство своей подруги

Виктория Родимкина

Происшествия

На Камчатке правоохранители задержали женщину, которую подозревают в покушении на убийство своей подруги. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в понедельник, 12 октября.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что женщина собирается организовать убийство своей подруги. Она нашла человека, который выполнит ее заказ.

Оперативники нашли предполагаемую жертву, а также мужчину, который должен был совершить убийство. Он рассказал, что заказчица пообещала ему за убийство 100 тысяч рублей, 45 тысяч из которых она уже отдала. Он подтвердил свою готовность содействовать полиции.

Далее под руководством полиции в ближайшей лесополосе было инсценировано убийство и сделаны постановочные фото. Во время встречи с «исполнителем» заказчица поверила в реальность снимков и пообещала выплатить оставшиеся деньги. Она настаивала на том, чтобы мужчина выехал из города.

Подозреваемую задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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