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Водителей предупредили об ограничении движения на ряде столичных улиц
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Водителей предупредили об ограничении движения на ряде столичных улиц

Кирилл Николаев

Город
первый переулок ТружениковКарта всех событий

Движение в центре столицы изменится в период с 15 октября по 15 декабря из-за прокладки инженерных сетей. Об этом сообщили в Информационном центре транспортного комплекса города Москвы.

Водителей предупредили об ограничении движения на ряде столичных улицФото:Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Движение ограничат на первом переулке Тружеников в районе владений 2 и 6, а также в районе пересечения со вторым Вражским переулком. Проезд будет осуществляться по одной полосе с ликвидацией парковочного пространства. Кроме того, с 13 мая по 1 июня 2021 года ограничат движение на Руновском переулке в районе дома 5, строение 1.

Водителей предупредили об ограничении движения на ряде столичных улицФото:Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

В связи с реконструкцией инженерных сетей изменится схема проезда на улице Щепкина от дома 25/20 до дома 60, строение 1. Данные меры будут действовать с 15 октября по 25 декабря, с 1 по 25 апреля 2021 года, а также с 14 мая по 30 июня 2021 года. С 15 октября по 31 октября круглосуточно перекроют съезд с Каширского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

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