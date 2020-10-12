Экстрасенс объяснила исчезновение певицы Марины Хлебниковой

Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Экстрасенс Дарья Миронова объяснила, почему певица Марина Хлебникова так долго не появлялась в Сети. По ее мнению, артистка просто решила заняться собой и отдохнуть от большого количества людей.

— Отсутствие Хлебниковой в Сети — искусственный момент, — цитирует экстрасенса издание iReactor.

Миронова считает, что подобное поведение певицы связано с серьезным заболеванием, с которым она борется с 2005 года. Артистке было необходимо уйти от лишнего стресса.

В последнее время 54-летняя Хлебникова нечасто радует поклонников хорошими новостями. У нее умер бывший муж, с которым она воссоединилась. Дочь певицы уехала в Великобританию на учебу. Долгое время Хлебникова не выходила на связь, и поклонники начали беспокоиться за нее. В Сети появились слухи о госпитализации и проблемах с алкоголем. Спустя три месяца Хлебникова вышла на связь и успокоила поклонников.

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