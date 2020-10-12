Евросоюз продлил санкции в отношении России

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Европейский союз продлил срок действия санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление от ЕС в понедельник, 12 октября.

Уточняется, что продлены антироссийские санкции по химоружию, в частности те, что касаются дела Скрипалей. Новый срок действия санкций установлен до 16 октября 2021 года.

— ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти санкции действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с химическими нападениями в Сирии, четверо — с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Кроме того, санкции ввели против сирийского Центра научных исследований и изысканий. Продлить эти санкции было решено без обсуждений. Рестрикции по химическому оружию включают запрет для лиц на въезд в страны Евросоюза, а также заморозку всех банковских активов на территории ЕС.

Напомним, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к этому делу.

Позднее стало известно, что британская полиция не смогла предоставить доказательства причастности России к «делу Скрипалей».

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