Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выигравший спустя 20 лет в лотерею мужчина раскрыл секрет успеха
Фото: twitter.com/Veikkaus_fi

Выигравший спустя 20 лет в лотерею мужчина раскрыл секрет успеха

Кирилл Николаев

Общество

Житель американского округа Энн-Эрандел, штат Мэриленд, которому удалось разбогатеть после 20 лет игры в лотерею, раскрыл секрет своего успеха. Об этом сообщает портал UPI.

Мужчина выиграл 50 тысяч долларов благодаря постоянству. Каждую неделю на протяжении десятков лет 58-летний американец покупал лотерейные билеты и вписывал в них одинаковую последовательность чисел. Комбинация не первый раз принесла удачу мужчине. Ранее он выигрывал денежные призы до 840 долларов.

Мужчина рассказал, что в день лотереи предчувствовал, что его любимые числа снова принесут успех. На заработанные деньги счастливчик планирует оплатить кредит за машину его жены, купить новую лодку и большой прицеп для ее буксировки.

Читайте также: Билет с подвохом. Как не стать жертвой лотерейных мошенников

секрет успехавыигрыш в лотерееСША
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Дружить с Россией выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Все мнения
О проекте