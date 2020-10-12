Выигравший спустя 20 лет в лотерею мужчина раскрыл секрет успеха

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Житель американского округа Энн-Эрандел, штат Мэриленд, которому удалось разбогатеть после 20 лет игры в лотерею, раскрыл секрет своего успеха. Об этом сообщает портал UPI.

Мужчина выиграл 50 тысяч долларов благодаря постоянству. Каждую неделю на протяжении десятков лет 58-летний американец покупал лотерейные билеты и вписывал в них одинаковую последовательность чисел. Комбинация не первый раз принесла удачу мужчине. Ранее он выигрывал денежные призы до 840 долларов.

Мужчина рассказал, что в день лотереи предчувствовал, что его любимые числа снова принесут успех. На заработанные деньги счастливчик планирует оплатить кредит за машину его жены, купить новую лодку и большой прицеп для ее буксировки.

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