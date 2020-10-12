Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Астрологи выяснили, на каких правительниц похожи женщины каждого знака зодиака
Фото: depositphotos.com

Астрологи выяснили, на каких правительниц похожи женщины каждого знака зодиака

Кирилл Николаев

Звезды

Астрологи выяснили, на кого из женщин-правителей похожи представительницы каждого знака зодиака. Подборку представил Пятый канал.

Овен

Овнам близка эпоха Генриха VI в Англии. Представительниц этого знака можно соотнести с женой короля Маргаритой Анжуйской. Она была хорошим стратегом, сильной личностью и основным советником супруга в вопросах политики.

Телец

Тельцы отличаются упорством и настойчивостью. Подобные качества были свойственны австрийской императрице Марии Терезии. Она положила начало образованию в своей стране, открыла университеты и школы рисования.

Близнецы

Близнецам важен внутренний и внешний покой. Вся их сущность направлена на поиск умиротворения. В этом представительницы данного знака похожи на королеву Великобритании Викторию, которая всю жизнь была предана своему мужу принцу Альберту.

Рак

Эмоциональных и ранимых Раков можно сравнить с императрицей Жозефиной. Она была первой женой Наполеона I. Жозефина дважды была замужем, но самый бурный роман у нее случился с французским императором, любовные письма которого, даже после развода, она оставляла без ответа.

Лев

Добросердечные и решительные Львы ассоциируются с Елизавета Боуз-Лайон. Она была матерью королевы Великобритании Елизаветы II. Женщина легко располагала к себе людей и считалась душой компании. В народе ее часто называли «улыбающейся герцогиней».

Дева

Умные Девы могут с легкостью решать сложные задачи. В этом плане они похожи с королевой Англии Елизаветой I. В ходе правления эта сильная женщина смогла отстоять свои права на престол и улучшить многие сферы жизни страны.

Весы

Миролюбивые Весы схожи с Анной Клевской. Она была четвертой супругой английского короля Генриха VIII. Прагматичность помогла ей после развода. Анна Клевская избежала казни, оставшуюся жизнь была в милости короля, который даже называл ее «сестрой».

Скорпион

Скорпионы являются разносторонними личностями. Порой они весьма скрытные. В этом плане представительницы этого знака похожи на королеву Франции Марию-Антуанетту.

Стрелец

Королева Швеции Кристина (1626 — 1689— Прим. «ВМ») была активным, творческим человеком, как и все Стрельцы. Она запомнилась как любопытная правительница. В 28 лет женщина отреклась от престола, переехала в Рим и основала Академию литературы и философии.

Козерог

Дисциплинированные Козероги схожи с императрицей Елизаветой Австрийской. Она была меланхоличной, нежной и слегка застенчивой.

Водолей

Водолеи являются независимыми по своей натуре. Это роднит их с английской королевой Анной. Ее правление ознаменовало для страны колоссальный прогресс и объедение Англии с Шотландией. Анна была идеалисткой и во многом опережала свое время.

Рыбы

Рыбы похожи на королеву Англии Марию I. В народе ее прозвали «Мария Кровавая».Королева отличалась пылкостью характера, которая присуща всем Рыбам.

Читайте также: «Действует на всех»: астролог рассказала о влиянии Марса на события в октябре

астрологизнаки зодиакаженщины
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Дружить с Россией выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вторая ковидная — не волна, но война

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Все мнения
О проекте