«Какая взрослая»: Светлана Лобода опубликовала фото с младшей дочерью

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода опубликовала фотографию с младшей дочерью Тильдой. Девочка появилась на свет два года назад. Долгое время артистка скрывала лицо малышки, но в итоге решила показать ребенка в Instagram.

— Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку, — написала Лобода.

Подписчики моментально отреагировали на эту публикацию. Они счастливы, что наконец-то увидели младшую дочь певицы.

«Какая взрослая уже у Вас девочка», «Наконец-то дождались Тильдочку», «Солнышко», — написали они в комментариях к посту.

По слухам, отцом дочери Лободы Тильды является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн. Сами артисты не комментируют возможный роман. Также у Лободы есть дочка Евангелия.

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