Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении пятнадцатилетней давности

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что в 2005 или 2006 году на него готовилось покушение из-за того, что он отказал в льготах частной компании.

Кудрин в период с 2000 по 2011 год занимал должности министра финансов и вице-премьера. Он пояснил, что пока был вице-премьером страны, практически не использовал охрану, кроме того года, когда на него готовилось покушение.

— До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО. Точно не вспомню, но примерно 2005 или 2006 (год — прим. «ВМ»), — сказал глава Счетной палаты.

Он также поделился подробностями готовившегося на него покушения. По словам Кудрина, он отказал в льготах частной компании, которая брала средства из госбюджета и должна была их возвращать, передает ТАСС.

Алексей Кудрин отметил, что в то время он занимался пересмотром многих решений, которые были приняты в 90-е. По его словам, он не мог предположить, что кто-то будет готовить покушение на него. Сотрудники ФСО раскрыли ему подробный план — где, когда и при каких обстоятельствах.

Глава Счетной палаты уточнил, что уголовное дело не завели, так как преступление удалось предотвратить.

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