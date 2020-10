Фото: mup.gov.hr / Ministry of the Interior of the Republic of Croatia

Мужчина открыл стрельбу у здания парламента в столице Хорватии

12 октября 12:28 Происшествия

Вооруженный мужчина открыл огонь около здания парламента в столице Хорватии Загребе. Об этом сообщает агентство Associated Press в понедельник, 12 октября. Инцидент случился на площади Святого Марка, на которой находятся здания парламента Хорватии и других государственных учреждений. В результате стрельбы был ранен полицейский. Стрелявший скрылся с места происшествия. Позже полиция нашла его тело. По факту происшествия ведется расследование, добавили в агентстве. Читайте также: Двое мужчин обстреляли полицейских в Дагестане

