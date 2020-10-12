Мужчина открыл стрельбу у здания парламента в столице Хорватии

Фото: mup.gov.hr / Ministry of the Interior of the Republic of Croatia

Вооруженный мужчина открыл огонь около здания парламента в столице Хорватии Загребе. Об этом сообщает агентство Associated Press в понедельник, 12 октября.

Инцидент случился на площади Святого Марка, на которой находятся здания парламента Хорватии и других государственных учреждений.

В результате стрельбы был ранен полицейский. Стрелявший скрылся с места происшествия. Позже полиция нашла его тело.

По факту происшествия ведется расследование, добавили в агентстве.

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