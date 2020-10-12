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В Кремле ответили на заявления Зеленского о Крыме
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

В Кремле ответили на заявления Зеленского о Крыме

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Проблемы Крыма в рамках отношений России с другими странами не существует. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

— Главное — урегулировать проблему Донбасса... Вы знаете, что Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил о том, что может достичь мирного соглашения с Россией, которое поможет вернуть Крым и Донбасс.

— Читайте Минские договоренности, — добавил Песков, комментируя высказывания украинского президента.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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