Зеленский назвал условие, при котором покинет пост президента Украины

Фото: Официальный сайт Владимира Зеленского и его команды

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором он готов оставить свой пост. Об этом украинский лидер рассказал в интервью BBC в понедельник, 12 октября.

По его словам, он оставит пост президента, если не сможет закончить войну в Донбассе.

— Для меня это вообще не проблема. Я не цепляюсь за рейтинги и власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что власти не могут остановить конфликт в Донбассе без диалога с Россией.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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