Москвичам рассказали об изменениях на станции Щербинка МЦД-2

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Щербинка Карта всех событий

Станция Щербинка второй лини Московских центральных диаметров (МЦД) станет новым пригородным вокзалом. Об этом заявили в Департаменте транспорта города в понедельник, 12 октября.

На станции началась подготовка к строительству надземного терминала.

— Вместо старого пешеходного моста на станции появится совершенно новая инфраструктура. Терминал оборудуют кассами, турникетами, а также залами ожидания с туалетными комнатами. Сходы на платформы оснастят лифтами и эскалаторами, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что каждый день станцию используют порядка восьми тысячи человек.

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