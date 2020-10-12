Россия вышлет из страны двух болгарских дипломатов в качестве ответной меры
Россия приняла решение выслать из страны двух болгарских дипломатов в качестве ответных мер на действия Болгарии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ в понедельник, 12 октября.
В ведомстве пояснили, что это намерение стало ответом на решение болгарских властей выслать из страны в сентябре двух российских дипломатов.
— Посол Болгарии А. Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве persona non grata, — говорится в сообщении.
Ранее сотрудники Торгпредства России в Болгарии были высланы из страны. Их объявили persona non grata.
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