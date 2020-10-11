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Захарова озвучила главную цель внешней и внутренней политики РФ
Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова озвучила главную цель внешней и внутренней политики РФ

Юлия Захарова

Внешняя политика

Внешняя и внутренняя политика России направлена на достижение гармонии международных отношений. Такое заявление в воскресенье, 11 октября, сделала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

— Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада — прим. «ВМ») морального права быть лидерами в правочеловеческой области. Состоит задача в гармонизации международных отношений, — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова добавила, что необходимо выстраивать такие основы международных дел, которые помогали бы государствам с разными системами сосуществовать в мире, передает РИА Новости.

Ранее представитель МИД заявила, что Российская Федерация и Запад находятся в одной из низших точек в информационном направлении со времен холодной войны. По ее словам, информационное противостояние, которое на сегодняшний день навязывается всему миру евро-атлантическим сообществом, достигло «весьма печальных показателей».

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Мария Захаровамеждународные отношенияМИД РФ
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