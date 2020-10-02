РФ присоединилась к санкциям Белоруссии в отношении Запада

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Ответные санкции Белоруссии будут автоматически действовать и в Российской Федерации в соответствии с союзническими обязательствами. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в пятницу, 2 октября.

Дипломат отметила, что в Европейском союзе «решили пойти на поводу у отдельных стран-членов», которые настроены на дальнейшее «раскачивание» внутриполитического положения в Белоруссии.

— Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в Москве расценивают решение Брюсселя о санкциях против Минска «как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти», передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Совет ЕС утвердил дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционном списке оказались 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов в республике и насилию против граждан в ходе мирных протестов.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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