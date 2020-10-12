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Более 270 тысяч семей в России получили маткапитал на первого ребенка
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 270 тысяч семей в России получили маткапитал на первого ребенка

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Материнский капитал на первого ребенка с начала 2020 года получили 275 тысяч российских семей. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в понедельник, 12 октября.

Он напомнил, что в начале года были внесены изменения в порядок предоставления материнского капитала, в частности, появилась возможность выдавать выплаты на первого ребенка.

— Всего за период 2020 года более 900 тысяч семей получили материнский капитал, из которых 275 тысяч семей получили материнский капитал на первого ребенка, — заявил Котяков.

Кроме того, министр уточнил, что увеличение минимального размера для расчета больничного листа до размера минимальной оплаты труда коснулось 1,3 миллиона человек в России, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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детиМинтруд РФматеринский капитал
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