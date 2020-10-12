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«Расслабьтесь»: Королева рассказала, как сын отреагировал на измену Тарзана
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Расслабьтесь»: Королева рассказала, как сын отреагировал на измену Тарзана

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Наташа Королева в программе «Осторожно, Собчак!» рассказала, как сын Архип отреагировал на измену Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Видео опубликовано на YouTube.

Артистка рассказала, что сначала сын не стал задавать вопросов, хотя видел, что в доме напряженная атмосфера.

— Однажды все-таки сказал: «Мам, а что вы паритесь? Да ерунда все, расслабьтесь. Вы постарели. Я вспоминаю вас десять лет назад... Тогда вы бы вообще внимания на это не обратили», — рассказала Королева.

Она призналась, что эта легкость в словах сына снизила градус напряжения во всей ситуации.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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изменаНаташа КоролеваТарзан
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