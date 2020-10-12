Стивен Кинг расхвалил российский сериал из-за снега и водки

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Американский писатель Стивен Кинг расхвалил российский сериал «Эпидемия». Об этом он сообщил в понедельник, 12 октября, в своем Twitter-аккаунте.

Кинг написал, что в сериале «все пьют водку». Также ему понравилось обилие снега. Кроме того, Кинг сравнил этот сериал со спагетти-вестернами и похвалил операторскую работу.

«Эпидемия» режиссера Павла Костомарова вышла в ноябре 2019 года. По сюжету, жителей столицы поражает неизвестный смертельный вирус. Сериал основан на романе писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро».

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