Москвичи стали на 11 процентов чаще оформлять парковочные разрешения онлайн

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Число электронных заявок на продление и оформление парковочных размерений в Москве выросло на 11 процентов. Об этом сообщили в Департаменте транспорта города в понедельник, 12 октября.

Теперь число поданных в дистанционном формате заявок почти равно количеству бумажных документов — 51 процент против 49.

— Сейчас избегать лишних контактов особенно важно — вы по-прежнему можете оформить и продлить парковочные разрешения через наш портал в режиме онлайн. Заявку рассмотрят всего за шесть рабочих дней, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Там напомнили, что в Москве действует два типа парковочных разрешений. Первый — для многодетных семей. С ним можно без оплаты пользоваться круглосуточными парковками во всем городе. Второе разрешение — для остальных жителей. Оно позволяет бесплатно оставлять автомобиль с 20:00 до 8:00 в районе проживания.

Ранее сообщалось, что Департамент транспорта Москвы назвал люксовые автомобили, которые чаще всего эвакуировали за нарушение правил стоянки или остановки.

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