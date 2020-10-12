Федосеева-Шукшина выиграла суд за квартиру у Алибасова

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Лидию Федосееву-Шукшину восстановили в правах на квартиру в Новой Москве. Отмечается, что договор дарения на недвижимость был оформлен между актрисой и Бари Алибасовым.

Адвокат семьи артистки Юлия Вербицкая-Линник уточнила, что незаконный собственник Сергей Моцарь, а также Бари Алибасов могут подать на апелляцию.

— Мы фактически изменили судебную практику этим решением. Можем констатировать: справедливость восторжествовала, — подчеркнула юрист.

Она также отметила, что Федосеева-Шукшина рада этой новости и в ближайшее время переедет в свою квартиру.

— Она счастлива, говорит, что молилась, надеялась и верила! Так что каждому по вере его, — цитирует адвоката «Стархит».

Ранее Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала решение продюсера Бари Алибасова, который решил не разводиться с женой. По ее словам, оба супруга приветствуют такое решение.

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