«Времена Скобелева прошли»: политологи оценили высылку болгарских дипломатов из России

Фото: prb.bg / Официальный сайт прокуратуры Болгарии

Объявление персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в России и отправка их на родину являются абсолютно логичными решениями и никак не поменяют вектор отношений двух стран, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

— Отношения останутся на той же отметке, на которой пребывают сегодня. В России всегда исторически трепетно относились к Болгарии. Все время вспоминают освободительный поход генерала Михаила Скобелева (во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов — прим. «ВМ»). Современные болгарские политики в меру русофобствуют, но не так активно, как поляки, тем не менее постоянно. И с этим ничего не поделаешь. Это просто такая политическая данность, — заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.

По его словам, в нашей стране все время находятся во власти собственных исторических иллюзий.

— Мы почему-то считаем, что времена Скобелева никуда не делись и до сих пор существуют. А между тем две мировые войны Болгария была не на нашей стороне, на секундочку, мол, братушки. Об этом у нас принято забывать. То, что хотелось бы нормализации отношений, — это не от Москвы зависит. Прежде всего — от Болгарии. А они к этому в данный момент не предрасположены, — отметил эксперт.

Автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов в своих оценках ситуации был более краток.

— Тут ничего удивительного нет. Они выслали наших дипломатов, мы транспарентным ответом выслали сотрудников их дипмиссии. Тут никакой новости нет, это традиционно делается. Даже бессмысленно обсуждать — кого. Это никак не повлияет на трансформацию отношений двух стран, — объяснил специалист.

Напомним, Россия приняла решение выслать из страны двух болгарских дипломатов в ответ на аналогичное решение властей балканской страны, принятое в сентябре в отношении двух заместителей торгового представителя России в Софии. Соответствующая нота с нашей стороны 12 октября была вручена чрезвычайному и полномочному послу Болгарии в России Атанасу Крыстину.

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