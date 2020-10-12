Приговор вынесли мужчине за развратные действия в отношении детей в Подмосковье

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Приговор вынесли жителю Сергиева Посада по делу о совершении действий сексуального характера в отношении двух детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Как установили правоохранители, 14 сентября 2019 года мужчина подошел к двум девочкам на детской площадке и совершил в отношении них развратные действия. Его заметил прохожий, который вызвал полицию.

Действия злоумышленника нарушили половую неприкосновенность малолетних девочек. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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