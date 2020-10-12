Канделаки объяснила, почему россиянам сложно следовать советам Дурова

Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Блогер и медиаменеджер Тина Канделаки раскритиковала правила жизни Павла Дурова. Знаменитый 36-летний бизнесмен назвал свои правила, как выглядеть моложе своего возраста.

— Надо признать, что большинству россиян следовать правилам жизни Дурова очень сложно, — отметила Канделаки.

Например, полный отказ от алкоголя невозможен, потому что «он преследует нас даже в магазинах здорового питания».

— Сложно много спать, когда матчи Лиги чемпионов начинаются в 22:45, а игры НХЛ и вовсе в 3:00. Не переедать? Вы видели оливье на новогоднем столе? Заниматься спортом. После оливье?! — пошутила блогер.

По ее словам, сократить стресс практически невозможно, проще заставить производителей сократить ассортимент водки.

Канделаки согласилась с Дуровым в том, что не стоит есть мясо, а его правило жить в одиночестве с учетом карантина назвала издевкой. Пост она опубликовала в Instagram.

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