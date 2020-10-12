Комплекс «Техноград» подготовил курс, посвященный эффективному поиску работы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ проведет бесплатный курс «6 навыков эффективного соискателя». Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Участникам расскажут о поиске работы в новых условиях, им предстоит прослушать четыре вебинара, шесть очных практикумов и одно групповое занятие.

— Курс появился неслучайно: с начала пандемии мы отмечаем повышенный интерес аудитории к карьерным онлайн-мероприятиям. Так, с середины марта 2020 года тренинги по составлению резюме, подготовке и прохождению собеседований посетили более 25 тысяч человек, — отметил глава ведомства Алексей Фурсин.

По его словам, курс позволит усилить конкурентоспособность соискателей, чтобы они смогли найти новую работу за короткое время. По окончании мероприятия участникам также будет доступна запись на закрытые практикумы.

В конце курса в распоряжении слушателей будут готовое резюме, текст для самопрезентации, сопроводительное письмо и алгоритмы для поиска работы. Им объяснят, на каких площадках стоит изучать вакансии, на что обратить внимание в резюме и как подготовиться к собеседованию.

Вебинары будут проходить на интерактивной онлайн-платформе комплекса 12, 13, 14 и 15 октября с 13:00 до 14:00. Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

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