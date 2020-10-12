Приговор вынесли двум мужчинам по делу о покушении на убийство бизнесмена в Москве

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Двоим сообщникам вынесли приговор по делу о покушении на убийство столичного бизнесмена по найму. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

Уточняется, что мужчин также обвиняют в незаконном сбыте, хранении, перевозке и ношении оружия и боеприпасов.

Согласно материалам суда, осужденные были членами организованной группы, созданной их знакомым. В 2017 году он получил предложение на заказное убийство, сумма вознаграждения составляла 100 тысяч долларов.

По версии следствия, 19 июля 2018 года злоумышленники приблизились к автомобилю предпринимателя на проспекте Вернадского, один из них произвел не менее трех выстрелов сторону задней пассажирской двери. Пострадавший получил огнестрельное ранение головы и правого плечевого сустава. Организатор группы в это время давал поручения исполнителям преступления.

Бизнесмена госпитализировали. Преступники получили 10 и 9 лет лишения свободы, отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, говорится на официальном сайте прокуратуры.

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