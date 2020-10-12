В МЧС прокомментировали видео со сбросом кислотно-зеленой воды в Москву-реку
В Сети набирает популярность ролик, снятый на Пречистенской набережной в Москве. На кадрах видно, что в реку льется вода кислотно-зеленого цвета.
Представитель пресс-службы МЧС сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы», что в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом стала поступать вода, окрашенная в зеленый цвет.
В 16.00 это было зафиксировано сотрудниками МЧС на месте, после чего были задействованы специалисты Мосводостока. Представитель группы по связям с общественностью подтвердил, что инцидент имел место, однако дать какую либо дополнительную информацию редакции не смог.
В Telegram-канале «Московские новости» сообщается, что в воде был пищевой краситель уранин. Его добавляют, чтобы выявить неисправность труб.
Читайте также: Ученые оценили вероятность загрязнения вод на Камчатке химвеществами