В МЧС прокомментировали видео со сбросом кислотно-зеленой воды в Москву-реку

Фото: Telegram-канал «Московские новости»

В Сети набирает популярность ролик, снятый на Пречистенской набережной в Москве. На кадрах видно, что в реку льется вода кислотно-зеленого цвета.

Представитель пресс-службы МЧС сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы», что в Москву-реку на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом стала поступать вода, окрашенная в зеленый цвет.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

В 16.00 это было зафиксировано сотрудниками МЧС на месте, после чего были задействованы специалисты Мосводостока. Представитель группы по связям с общественностью подтвердил, что инцидент имел место, однако дать какую либо дополнительную информацию редакции не смог.

В Telegram-канале «Московские новости» сообщается, что в воде был пищевой краситель уранин. Его добавляют, чтобы выявить неисправность труб.

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