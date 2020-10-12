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Ученые оценили вероятность загрязнения вод на Камчатке химвеществами
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Ученые оценили вероятность загрязнения вод на Камчатке химвеществами

Виктория Родимкина

Происшествия

Существенных превышений норм ни по каким химическим веществам в водах Камчатки не обнаружено. Воды Тихого океана были загрязнены из-за цветения микроводорослей. Об этом рассказал вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов в понедельник, 12 октября.

Отмечается, что химвещества в водах Тихого океана не могли вызвать массовую гибель морских животных.

— Это природное явление — цветение микроводорослей — и совсем не редкое, — цитирует Адрианова РИА Новости.

Он отметил, что эти процессы в северной части Тихого океана уже давно изучаются.

Ранее стало известно, что отравление вод в Авачинском заливе могли вызвать токсичные водоросли.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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