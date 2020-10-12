Ученые установили водоросли, которые могли вызвать загрязнения воды на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Ученые установили несколько видов микроводорослей, которые могли стать вероятной причиной загрязнения вод на Камчатке. Об этом сообщил проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов в соцсети Facebook в понедельник, 12 октября.

Ранее стало известно, что отравление вод в Авачинском заливе могли вызвать токсичные водоросли.

По словам Дмитрия Земцова, ученые опровергли все версии загрязнения вод Тихого океана, кроме цветения микроводорослей.

— В настоящий момент уже установлено несколько видов микроводорослей, которые потенциально могли создать экологически опасную ситуацию в регионе, — передал ученый слова заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилла Винникова.

Специалист отметил, что в водорослях скорее всего есть несколько токсинов. Чтобы выяснить это, потребуется провести дополнительные исследования.

Винников также заявил, что токсины от водорослей способны попадать в придонные слои после оседания. Поэтому есть вероятность, добавил ученый, что группы организмов погибли от кислородного голодания, вызванного токсинами.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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