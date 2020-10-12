Ученые установили водоросли, которые могли вызвать загрязнения воды на Камчатке
Ученые установили несколько видов микроводорослей, которые могли стать вероятной причиной загрязнения вод на Камчатке. Об этом сообщил проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов в соцсети Facebook в понедельник, 12 октября.
Ранее стало известно, что отравление вод в Авачинском заливе могли вызвать токсичные водоросли.
По словам Дмитрия Земцова, ученые опровергли все версии загрязнения вод Тихого океана, кроме цветения микроводорослей.
— В настоящий момент уже установлено несколько видов микроводорослей, которые потенциально могли создать экологически опасную ситуацию в регионе, — передал ученый слова заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилла Винникова.
Специалист отметил, что в водорослях скорее всего есть несколько токсинов. Чтобы выяснить это, потребуется провести дополнительные исследования.
Винников также заявил, что токсины от водорослей способны попадать в придонные слои после оседания. Поэтому есть вероятность, добавил ученый, что группы организмов погибли от кислородного голодания, вызванного токсинами.
Ситуация на Камчатке
Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.
По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.
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