Названа основная причина загрязнения вод на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Основной версией причины загрязнения вод в Авачинском заливе на Камчатке являются токсичные водоросли. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров в воскресенье, 11 октября.

По его словам, будет проведена морская экспедиция, чтобы выяснить причины выделения водорослями токсинов.

— Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место, — сказал Озеров.

Он уточнил, что водоросли пришли в активное состояние, что вызвало красные приливы — явление, когда выделяются сильные токсины. Ученый пояснил, что эти токсины способны влиять на морских обитателей, а также на человека, если он находится в воде, сообщает РИА Новости.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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