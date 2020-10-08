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Превышение норм по загрязняющим веществам выявили в реках Камчатки
Фото: YouTube.com / varlamov

Превышение норм по загрязняющим веществам выявили в реках Камчатки

Евгения Звощик

Экология

«Значительные превышения» норм по фосфатам и фенолам были обнаружены в реках, впадающих в Авачинский залив на Камчатке. Это в разы больше, чем в самом океане. Соответствующая информация указана в документах Росприроднадзора, представленных в четверг, 8 октября.

Отмечается, что пробы были взяты в Авачинском заливе, реках Таенка, Халактырка, Кирпичная, а также в озере Халактырском. Наиболее серьезное загрязнение выявили в реке Кирпичной перед впадением в озеро Халактырское. Согласно документам, уровень фосфатов там превышен в 10,8 раза, железа — в 6,7 раза, аммония — в 6,2 раза и фенолов — в 2,9 раза.

Кроме того, большое загрязнение воды установлено в устье реки Таенки — в 4,4 раза по фосфатам и в 5,4 раза по железу. Также отмечается, что поверхностные воды Таенки загрязнены фосфатами и железом.

Помимо этого, выяснилось, что вода реки Халактырки в районе очистных сооружений Камчатской ТЭЦ-2 загрязнена фенолами, фосфат-ионами и общим железом. При этом вода Халактырского озера в районе выпуска «Камчатского водоканала» имеет превышения по фенолам, фосфатам и железу.

В свою очередь, вода в Авачинской бухте была загрязнена в устье рек Таенка и Халактырка, а грунт озера Халактырского в одном месте оказался загрязнен нефтепродуктами — выше нормы в 4,3 раза, передает РИА Новости.

Ситуация на Камчатке

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: СК проверит версию загрязнения вод на Камчатке из-за захоронения ядохимикатов

загрязнение водыполуостров КамчаткаРосприроднадзор
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