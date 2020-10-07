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СК проверит версию загрязнения вод на Камчатке из-за захоронения ядохимикатов
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

СК проверит версию загрязнения вод на Камчатке из-за захоронения ядохимикатов

Виктория Родимкина

Происшествия

Следователи по делу о загрязнении вод Тихого океана на Камчатке проверят все возможные версии случившегося. Об этом рассказала представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в среду, 7 октября.

— Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов, — сказала Петренко.

Она отметила, что исследования проб воды говорят о наличие в морской воде загрязнителя, который близок по составу к техническому маслу.

Кроме того, представитель СК сообщила, что исследование проб продолжается. Назначена судебная экспертиза, решается вопрос о проведении дополнительных исследований, добавила Петренко.

Ситуация на Камчатке

На прошлой неделе местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: Пробы воды на Камчатке показали превышение норм по нефтепродуктам и фенолу

загрязнение водыКамчатский крайСК России
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